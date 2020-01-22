NASA предложило выбрать название нового марсохода

Американское аэрокосмическое агентство предложило всем желающим поучаствовать в выборе финального имени для своего будущего марсохода, сейчас называющегося просто "Марс-2020".
Голосование продлится еще около пяти дней, сообщается на сайте NASA.
Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019-го ученики всех возрастов - от младшей школы до 12 класса - представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов.
Девять финалистов следующие:
- Выносливость (англ. Endurance)
- Упорство (англ. Tenacity)
- Обещание/Перспектива (англ. Promise)
- Настойчивость (англ. Perseverance)
- Видение (англ. Vision)
- Ясность (англ. Clarity)
- Изобретательность (англ. Ingenuity)
- Стойкость (англ. Fortitude)
- Смелость (англ. Courage)
Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем марсохода, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020-го.
Mars2020 будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты. Марсоход оснащен буром, он также будет складывать в "тайник" образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA.