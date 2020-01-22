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NASA предложило выбрать название нового марсохода

Запуск аппарата на Марс планируется в июле 2020-го.

Американское аэрокосмическое агентство предложило всем желающим поучаствовать в выборе финального имени для своего будущего марсохода, сейчас называющегося просто "Марс-2020".

Фото: NASA

Голосование продлится еще около пяти дней, сообщается на сайте NASA.

Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019-го ученики всех возрастов - от младшей школы до 12 класса - представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов.

Фото: NASA

Девять финалистов следующие:

  • Выносливость (англ. Endurance)
  • Упорство (англ. Tenacity)
  • Обещание/Перспектива (англ. Promise)
  • Настойчивость (англ. Perseverance)
  • Видение (англ. Vision)
  • Ясность (англ. Clarity)
  • Изобретательность (англ. Ingenuity)
  • Стойкость (англ. Fortitude)
  • Смелость (англ. Courage)

Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем марсохода, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020-го.

Mars2020 будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты. Марсоход оснащен буром, он также будет складывать в "тайник" образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA.

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