NASA предложило выбрать название нового марсохода

Американское аэрокосмическое агентство предложило всем желающим поучаствовать в выборе финального имени для своего будущего марсохода, сейчас называющегося просто "Марс-2020".

Фото: NASA

Голосование продлится еще около пяти дней, сообщается на сайте NASA.

Варианты предлагали американские школьники. Всего с августа 2019-го ученики всех возрастов - от младшей школы до 12 класса - представили 28 тысяч эссе. Из них выбрали сначала 155 имен, этим занимались 4700 волонтеров, а затем девять финальных вариантов.

Фото: NASA

Девять финалистов следующие:

Выносливость (англ. Endurance)

Упорство (англ. Tenacity)

Обещание/Перспектива (англ. Promise)

Настойчивость (англ. Perseverance)

Видение (англ. Vision)

Ясность (англ. Clarity)

Изобретательность (англ. Ingenuity)

Стойкость (англ. Fortitude)

Смелость (англ. Courage)

Победителя назовут в марте. Школьник, чей вариант станет именем марсохода, будет наблюдать за его запуском с мыса Канаверал в июле 2020-го.

Mars2020 будет искать на Марсе следы микробной жизни в прошлом планеты. Марсоход оснащен буром, он также будет складывать в "тайник" образцы марсианской породы, которые, возможно, доставят на Землю будущие аппараты NASA.