Кабмин начал подключать госорганы к онлайн-сервису для проверки квитанций

К сервису подключено 10 госорганов и три банка, на стадии подключения - еще 10 учреждений.

Кабинет министров подключил все основные государственные органы к сервису проверки квитанций в электронной форме check.gov.ua. Об этом в телеграме сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - отметил Дубилет.

В частности, к сервису присоединили:

сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости);

миграционную службу (паспорта, загранпаспорта);

ЗАГС (все услуги по регистрации рождения ребенка и брака);

центры предоставления админуслуг (услуги миграционной службы и ЗАГС);

услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки).

Дубилет подчеркнул, что работники этих госучреждений уже получили служебные инструкции, однако если кто-то из этого списка все равно требует бумажную квитанцию, следует обратиться на горячую линию 1545.

"Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка (прим. - ПриватБанк, monobank и А-Банк), на стадии подключения - еще 10 учреждений", - добавил министр.

Напомним, сервис Check был запущен 24 декабря 2019 года. На тот момент к нему были подключены лишь два банка – ПриватБанк и monobank.

11 февраля было подписано соглашение с ЕС, благодаря которому Минцифры получило 25 млн евро финансирования на диджитализацию. За эти средства министерство планирует направить на поддержку приложения и портала "Дия", а также на развитие широкополосного проводного и мобильного доступа к интернету в регионах.