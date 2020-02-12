Кабмин открывает реестры органической продукции

Проверить продукт можно будет в онлайн-режиме.

Правительство Украины открывает реестры органической продукции. Проверить, действительно ли продукт является органическим, можно будет в онлайн-режиме. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Люди с телефона или компьютера смогут проверить продукт, а также действительность маркировки "органической продукции", – объяснил он.

Потребители органической продукции смогут получить информацию о ее производителях, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала.

"Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности", – добавил Алексей Гончарук.

Напомним, закон о маркировке органической продукции был принят и подписан президентом в июле 2018 года. Документ устанавливает основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции.