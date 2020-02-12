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Днепропетровщина лидирует по количеству строящихся объектов, – советник премьера Голик

Он связал это с преемственностью команд.

Днепропетровщина лидирует по количеству строящихся объектов, – советник премьера Голик

Днепропетровская ОГА лидирует по количеству строящихся в 2020 году объектов инфраструктуры. Об этом на своей странице в Facebook заявил советник премьер-министра Юрий Голик.

« Радует, что Днепропетровская ОГА - № 1 по количеству строящихся в этом году объектов. Это - преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект», - отметил он.

В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

«За 2015 - 2019 года мы научили строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области - Днепропетровскую ОГА. Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту «Большая Стройка». Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами . С 1 марта «Большая стройка» начинается по всей стране», - отметил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что Днепропетровская область будет одним из лидеров проекта «Большая Стройка».

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