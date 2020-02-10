Деньги для регионального развития есть, теперь должен быть грамотный менеджмент, – советник премьера Юрий Голик

2,2 млрд гривен будут предоставлены уже в апреле тем областным администрациям, которые пройдут все необходимые процедуры.

Областные администрации Украины в ближайшее время получат миллиарды гривен на строительство и ремонт инфраструктуры. Дело за грамотным менеджментом со стороны ОГА. Об этом заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Государственный фонд регионального развития (ДФРР) 7,5 млрд грн в 2020-м году. Еще один инструмент для областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов», - отметил Голик.

По его словам, 2,2 млрд гривен будут предоставлены уже в апреле тем областным администрациям, которые пройдут все необходимые процедуры.

«2,2 млрд грн уже в апреле могут попасть частным компаниям. Это - рабочие места, налоги, в том числе в местные бюджеты, и новая инфраструктура», - сказал советник главы правительства. Но, как уточнил Голик, в Министерство регионального развития, которое распоряжается средствами Фонда, поступило заявок от ОГА лишь на 33% от запланированной суммы.

«Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались», - отметил Голик.