​Коболев предложил приватизировать "Нафтогаз"

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать компанию.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и одноразово получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - считает Коболев.

В таком случае, считает он, контракт на организацию транзитных поставок российского газа через Украину можно перевести на нового "Оператора ГТС Украины".

По словам главы "Нафтогаза", сейчас руководство компании обсуждает с правительством функции компании после анбандлинга.

"Мы обсуждаем сейчас с правительством его ожидания от "Нафтогаза" и каким оно видит нашу роль после анбандлинга и отмены ПСО [поставка газа населению и теплокоммунэнерго по льготной цене]. У нас остается добыча, торговля и поставка газа. Кто-то должен отвечать за безопасность поставок газа, за то, чтобы газ был в наличии в стране, в любой ситуации. Эту работу обычно выполнял "Нафтогаз", - сказал он.

"Есть и другие задачи. Учитывая ситуацию с ценами, запасами, добычей, и то, что в стране большой объем газа потребляется неэффективно, "Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию. Это уменьшение потребности Украины в импорте газа и достижение энергонезависимости не только через наращивание добычи, но и через снижение потребления", - добавил Коболев.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров утвердил законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". Он предусматривает, что государство может приватизировать до 50% акций "Нафтогаза".