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Советник премьера Юрий Голик назвал обладминистрации, которые уже готовы к ремонту дорог

Чтобы использовать средства, областные администрации должны утвердить перечень дорожных работ на год.

Советник премьера Юрий Голик назвал обладминистрации, которые уже готовы к ремонту дорог

Областные государственные администрации в 2020 году получат на ремонт дорог больше средств, чем в предыдущем. Но они не будут потрачены, если ОГА вовремя не утвердят планы дорожно-ремонтных работ, пишет в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он отметил, что в прошлом году области получили 14 млрд грн на ремонт дорог, из которых 1,4 млрд не смогли использовать. В этом году в распоряжении ОГА будет 22 млрд грн из которых 3 млрд уже поступили на счета.

«Кабинет Министров и Укравтодор дали рекомендации как использовать Дорожный Фонд правильно: ямочный ремонт только в крайних случаях и только в рамках содержания дорог, не менее 80% Дорожного Фонда должно идти на капитальный и текущий-средний ремонты, в приоритете дороги к больницам и опорным школам, дороги делать километрами, а не отдельными участками», - перечислил советник премьера.

Для того, чтобы использовать средства, областные администрации должны утвердить в Укравтодоре перечень дорожных работ на год. По словам Голика, на данный момент уже утверждены планы для Днепропетровской, Луганской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

«Первой эта сделала Днепропетровская область. В чем никто и не сомневался, если честно. Во-первых, преемственность, во-вторых, на утверждение была подана еще наша трехлетняя программа по Дорожному Фонду, в которой по каждой дороге все процедуры были проведены заранее. Т.е. 1 марта в Днепропетровской области уже начнутся работы на дорогах, финансируемых за счет Дорожного Фонда», - отметил Голик, ранее занимавший должность советника главы Днепропетровской ОГА.

До сих пор не поступили планы от Закарпатской, Львовской, Сумской и Черновицкой обладминистраций.

«Всегда говорил, что дороги, как и школы, садики, больницы и стадионы, это не только деньги, но и, в первую очередь, мозги и менеджмент. Слишком много случаев в нашей стране, когда деньги есть, а менеджмента нет. Тем интереснее заставить всю эту неповоротливую махину делать все заранее и единственно верным способом», - подчеркнул Голик.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что правительство утвердило новые критерии оценки эффективности глав областных государственных администраций. Одним из важнейших критериев качества их работы назван уровень выполнения Дорожного Фонда.

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