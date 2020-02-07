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Нацбанк разрешил банкам-нерезидентам торговать между собой валютой за гривны

Постановление вступает в силу с 8 февраля.

Национальный банк Украины разрешил банкам-нерезидентам заключать между собой договоры купли-продажи иностранной валюты за гривны, осуществляя расчет через корреспондентские счета.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг "будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также будет усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов".

Изменения утверждены постановлением НБУ №16 от 6 февраля 2020 года "О внесении изменений в Положение о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу 8 февраля.

Напомним, ранее НБУ отменил необходимость ставить подписи кассира и клиента при обмене валют.

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