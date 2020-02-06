"HILLFORT Business Mansion" – новый бизнес-центр класса "А" и образец офисной недвижимости мирового уровня в Киеве

В 1 квартале 2020 года группа компаний "Недвижимость Столицы" вводит в эксплуатацию новый бизнес-центр класса "А" - "HILLFORT Business Mansion".

Эксперты по недвижимости оценивают его как лучший проект реновации исторической среды и образец офисной недвижимости класса "А" мирового уровня.

Бизнес-центр расположен в историческом и культурном сердце Киева, по адресу: ул. Михайловская, 12, состоит из девяти этажей и трехуровневого подземного паркинга, общей площадью 13,7 тысяч кв. м. Более 8,5 тысяч "квадратов" отведены под просторные офисы с планировкой открытого типа.

Внешне, за счет продуманной отделки и общего визуального стиля, объект повторяет архитектурный ансамбль фасадов, сооруженных в центре Киева в конце 19-го века. Комфортная обстановка офисов обеспечивается благодаря качественной звукоизоляции, естественному освещению, проникающему через панорамные окна SHUCO, современным системам вентиляции и кондиционирования Daikin. Более, чем трехметровая высота потолков создает атмосферу свободного пространства и поддерживает концепцию бутикового стиля бизнес-центра.

Для размещения автомобилей предусмотрено 93 паркоместа в трехуровневом подземном паркинге, что соответствует 1 паркоместу на 90 офисной м2 площади. Это решение позволит избежать проблем с парковкой в историческом и деловом центре столицы. Безопасность бизнес-центра обеспечивается круглосуточной охраной, видеонаблюдением, а также системой контроля доступа. На всех этажах установлены автоматическая спринклерная система пожаротушения, а также система дымоудаления.

Одной из главных "изюминок" проекта являются просторные открытые террасы и большие балконы на всех этажах бизнес-центра, что позволит насладиться отдыхом в перерывах между продуктивной работой.

"Мы стремимся создавать недвижимость мирового уровня в Киеве, – говорит Илья Величко, коммерческий директор компании "НЕСТ". – Наш бизнес-центр, который находится в пешей доступности от главной площади страны, будет полностью соответствовать всем международным параметрам офисной недвижимости класса "А".

Проект лучших дизайнеров, архитекторов, концептологов и девелопера "НЕСТ" выгодно выделяется своим местоположением: в 5 минутах ходьбы находится Майдан Независимости, представительства крупнейших мировых компаний, посольств и памятников архитектуры. В декабре 2019 года на всеукраинской строительной премии iBuild 2019, "HILLFORT Business Mansion" был признан лучшим проектом реновации исторической среды и получил награду, как открытие года.

На сегодняшний день бизнес-центр построен, готовится к вводу в эксплуатацию, а новые арендаторы уже сейчас могут приступать к ремонтным работам.

С более детальной информацией о HILLFORT Business Mansion можно ознакомиться на сайте http://www.nest.ua/hillfort.