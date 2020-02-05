"Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России

Подчеркивается, что сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях под санкции не подпадает.

Южный машиностроительный завод подтвердил распространенную СМИ информацию о закупке предприятием алюминия у поставщика из России.

Об этом информирует пресс-служба предприятия.

На "Южмаше" также назвали "корректным" предположение журналистов о цели закупки, "а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares".

"Дополнительно сообщаем, что количество поставщиков "Южмаша" исчисляется сотнями. Они представляют десятки стран Европы и Азии, в том числе, и страны бывшего СССР, среди которых страны Балтии, Беларусь, Россия и другие", - говорится в сообщении.

"Южмаш" заявляет, что "активно внедряет меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией отечественных производителей, вместе с тем, это не всегда возможно".

"Во многих случаях происхождение материала непосредственно указано в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь. Впрочем, диверсификация возможна и в этом случае, но требует проведения большого объема дополнительных работ со стороны разработчика и, соответственно, немалых затрат со стороны заказчика", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что "Южмаш" не в состоянии влиять на этот процесс. На предприятии также отметили, что международные и украинские санкции не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

26 января издание "Наші гроші" сообщило, что Южный машиностроительный завод заключил соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 42,9 миллиона гривен (110 млн рублей).