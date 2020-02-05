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Президент подписал законы о привлечении 19,3 млрд грн на дороги, – советник премьера Голик

Средства будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций.

Президент подписал законы о привлечении 19,3 млрд грн на дороги, – советник премьера Голик
Фото: пресс-служба

Президент Владимир Зеленский подписал два закона о дополнительном привлечении средств на дороги Укравтодора. Речь идет о дополнительных 19,3 млрд грн, которые будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигаций. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министра Юрий Голик.

4 февраля 2020 года глава государства подписал Законы «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины» и «О внесении изменений в ст.6 закона Украины «Про государственный бюджет на 2020 год», которые были одобрены Верховной Радой 16 января 2020 года.

Оба закона открывают возможность привлечения средств коммерческих организаций под гарантии правительства на развитие дорожной отрасли.

Как ранее сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, программа Кабинета министров и Укравтодора под названием «Сшить страну», которая предполагает капитальный ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км местных дорог, является беспрецедентной для независимой Украины.

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