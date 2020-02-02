Президент Эстонии: мы не вступали в Советский Союз, нас оккупировали

Россия начала исторический спор с очередным соседом - на этот раз с Эстонией - и в ответ получила обвинения в оккупации.

30 января посольство России в Эстонии опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с празднованием 100-летия Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией.

В нем она заявила, что Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 год, утратило статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

"В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового. С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и принадлежит истории", - заявила Захарова.

В Эстонии считают иначе.

Президент Керсти Кальюлайд на праздновании 100-летия со дня заключения Тартуского мирного договора заявила, что он "был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства".

"И он действует. Эстония не вступала добровольно в Советский Союз. Нас оккупировали. И мы восстановили свою независимость на основании правопреемства. В то же время мы должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе. Обратная риторика только создает ненужную путаницу", - приводятся слова Кальюлайд на сайте президента Эстонии.

Напомним, что в конце 2019 года Россия также начала спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.