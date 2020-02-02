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В Сирию вошла колонна турецкой военной техники, - СМИ

“Терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции”.

В Сирию вошла колонна турецкой военной техники, - СМИ
Архивное фото
Фото: EPA\UPG

Порядка 200 единиц военной техники из Турции вошли на территорию Сирии с утра воскресенья. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, колонны техники движутся в сторону Идлиба и Алеппо.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что терпение Анкары иссякает из-за продолжающейся военной операции сирийских правительственных сил в Идлибе. 

В Турции неоднократно подчеркивали, что возобновившиеся военные действия в Сирии провоцируют приток новых беженцев на границу Сирии и Турции.

В минувшую пятницу Эрдоган сказал, что Турция желает стабильности в Сирии, и при необходимости не будет "уклоняться от любых действий, в том числе от использования военной силы".

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.

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