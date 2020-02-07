​НБУ: выполнение бюджета в 2020 году представляется напряженным

Национальный банк опасается, что выполнение государственного бюджета в 2020 году может быть напряженным.

Об этом говорится в свежем инфляционном отчете, обнародованном 6 февраля.

Регулятор отмечает, что заложенные в бюджет показатели инфляции, обменного курса, объемов подакцизных товаров выглядят "немного оптимистично".

"Утвержденными параметрами бюджета 2020 года предполагается достаточно умеренный прирост как доходов, так и расходов бюджета (ориентировочно на 10% по сравнению с фактическими значениями 2019 года), а размер дефицита по отношению к ВВП практически не меняется и соответствует обязательствам перед МВФ. Однако выполнение плана по части доходов представляется напряженным", - говорится в отчете.

НБУ называет "достаточно амбициозным" рост налоговых поступлений, который заложен в бюджете на уровне 15,9%, и допускает, что поступления от акциза и рентной платы могут быть ниже планируемых.

В то же время "мощным компенсатором потенциально более низких, чем запланировано, налоговых поступлений могут быть сверхплановые перечисления от НАК "Нафтогаз Украины".

НБУ также указывает, что возможна экономия на импортных закупках и обслуживании валютного долга в связи с более сильным курсом гривны.

По оценкам Нацбанка, в 2020 году Украина должна выплатить больше 9 млрд долларов по валютным долгам. Но по сравнению с 2019 года общая финансовая потребность, связанная с долговыми операциями, немного снизится - с 11,7% до 9,9% от ВВП.

Напомним, что в январе 2020 года поступления в бюджет оказались на четверть ниже планировавшихся.