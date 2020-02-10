Доля проблемных кредитов в банках за год упала с 52,9% до 48,4%

НБУ надеется на снижение этого показателя до 10%.

По итогам 2019 года объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы упал ниже уровня 50%.

Об этом говорится на сайте Национального банка.

На 1 января 2020 года этот показатель составил 48,36%. Это на 4,5 процентных пункта ниже, чем год назад.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей стали:

рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г), благодаря которому доля неработающих кредитов в этом сегменте снизилась на 11,9 п.п. до 34,1%;

значительные реструктуризации кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации;

масштабная очистка портфелей, которую провели иностранные банками путем продажи NPLs и списания за счет резервов;

укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента NPLs в иностранной валюте.

В НБУ признают, что нынешняя доля неработающих кредитов остается высокой, но она уже не создает существенных рисков для финансового сектора. Уровень их покрытия резервами - 95%.

Стратегическая цель Национального банка - это уменьшение объема неработающих кредитов в банковской системе до 10% к 2025 году.

Напомним, что еще в 2017 году Украина установила мировой рекорд по NPL, тогда их доля одно время достигала 58%.