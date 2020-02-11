Правительство обнародовало зарплату за январь министров и их заместителей

Правительство опубликовало зарплаты за январь 2020 глав украинских министерств и их заместителей. Глава Кабмина Алексей Гончарук получил фактическую сумму без налогов и сборов в размере 33 782 грн при зарплатном фонде в 41 965 грн, говорится в отчете.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заработал 33 841 грн, вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 27 713 гривен. Меньше всех – 12 721 гривен – заработал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, поскольку ему не были начислены премии.

Глава МВД Арсен Аваков заработал 47 290 грн, при этом у его первого заместителя Сергея Ярового выплаты за январь составили 78 889 гривен.

Министр экономразвития Тимофей Милованов получил 41 781 грн, при этом его зам Тарас Качка – 82 740 грн. Министр энергетики Алексей Оржель – 15 942 грн, что тоже меньше, чем полученная выплата любого его заместителя.

Глава МИД Вадим Пристайко получил 68 269 грн, его заместитель Сергей Кислица – более 130 000 грн. Министр образования и науки Анна Новосад заработала 26 948 грн, глава Минздрава Зоряна Скалецкая – 37 724 грн, уволенная Радой Министр развития общин и территорий Алена Бабак – 32 731 грн.

Министр соцполитики Юлия Соколовская получила 40 048 грн, глава Минфина Оксана Маркарова – 45 131 грн, министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 679 грн, глава Минкультуры Владимир Бородянский – 43 853 гривен, глава Минобороны Андрей Загороднюк – 18 644 гривны.

Министр юстиции Денис Малюська заработал 16 068 грн, Министр по делам ветеранов АТО, ВОВ и ВПЛ Оксана Коляда получила 18 888 грн.



Отмечается, что за январь зарплату министрам начисляли по старым правилам, но с февраля их сумма будет зависеть от средней зарплаты в Украине.

Напомним, в январе Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей, "чтобы не было игры: СМИ спросили, мы ответили - и бурлят дискуссии".