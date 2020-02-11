​Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты премии

Топ-менеджер требует денег за победу над "Газпромом" в Стокгольме.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о нарушении трудового законодательства из-за невыплаты многомиллионной премии за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в фейсбуке топ-менеджера.

"Условиями трудового договора мне предусмотрена выплата заработной платы, которая включает «премию за достижение весомых целей, реализацию стратегически важных проектов». По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано", - говорится в его обращении на имя главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Витренко отмечает, что невыплата зарплаты - это административное правонарушение, а в его случае - еще и уголовное преступление (ст.175 Уголовного кодекса).

В своем заявлении Витренко указывает, что он полностью заслужил эту премию, "сделав самый большой взнос в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере 7,2 млрд долларов".

Топ-менеджер отмечает, что ни у "Нафтогаза", ни у Кабмина нет права пересмотреть размер его премии, не нарушив трудовой договор, а добровольно отказываться от честно заработанных денег в пользу работодателя он не собирается.

"Это может рассматриваться скорее или как принуждение со стороны работодателя, или, с учетом традиций коррупции в Украине, как попытка удержаться в кресле, чтобы потом использовать свою должность для обогащения уже коррупционным путем", - заявил Витренко.

В его обращении говорится, что с 11 февраля он обратится в компетентные органы для защиты своих законных интересов и привлечения виновных в нарушении законодательства.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Остальные премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Тогда он составлял 2,6 млрд долларов.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры получат около 29 млн долларов (около 700 млн гривен).