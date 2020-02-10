Годовая инфляция замедлилась до 3,2%

Потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года замедлилась до 3,2% (год к году) по сравнению с 4,1% месяцем раньше.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных в понедельник.

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что низкая и контролируемая инфляция - это "залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок".

В фейсбуке Милованова говорится, что такое замедление инфляции дает все основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

"Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановления ипотечного кредитования, запуска большого строительства и тому подобное", - считает министр.

В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п., которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

НБУ объяснял, что основное влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривны благодаря профициту иностранной валюты на рынке. Также важными факторами были улучшения инфляционных ожиданий, удешевление топлива и ослабление давления со стороны предложения продуктов питания и административной составляющей инфляции. В то же время в 2019 году сохранялось давление со стороны потребительского спроса и быстрого роста заработных плат, из-за этого рост стоимость услуг замедлялся не так сильно.

В Нацбанке считают, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В четвертом квартале она ускорится и к декабрю составит 4,8%.