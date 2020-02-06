Почти 3,5 тыс. человек погибли в ДТП в 2019, более 32 тыс. получили травмы

Больше всего аварий зарегистрировано в декабре, самое большое количество жертв - в сентябре.

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине за 2019 достигло 160 675 случаев. 26 052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3 454 человека и 32 736 - травмированы.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Согласно обнародованным в фейсбуке данным, больше всего аварий (10% от всех ДТП) зарегистрировано в декабре 2019 года.

Больше всего жертв в результате ДТП (10% от всех погибших в 2019 году) зарегистрировано в сентябре.

Пик травматизма наблюдался в июле и августе - 19% от всех травмированных в 2019 году.

Пятница и суббота - дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами).

По времени совершения, пик аварийности приходится на 17:00 (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17:00.

Самые распространенные виды ДТП:

- столкновения (63%),

- наезд на транспортное средство, которое стоит (15%),

- наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Значительное количество ДТП с пострадавшими было по следующему видам:

- столкновение (41%);

- наезд на пешехода (33%);

- наезд на препятствие (10%)

Основные причины ДТП с потерпевшими:

- превышение безопасной скорости движения - 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими)

- нарушение правил маневрирования - 5676 (22%);

- нарушение правил проезда перекрестков - 2132 (8%);

- несоблюдение дистанции - 1967 (8%);

- нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

5189 ДТП в 2019 г. зарегистрировано из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1216 таких ДТП 106 человек погибли и 1616 травмированы.

С участием детей в 2019 году произошло 4656 ДТП, из них - 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.

8612 ДТП, или 33% от общего количества, произошло с участием пешеходов.