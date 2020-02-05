Баканов призвал представителей "1+1" "не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением".

Служба безопасности Украины проводит обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований “1+1 медиа” Максим Шиленко.

Следственные действия проводятся в редакциях проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Журналист Владимир Тимофийчук опубликовал прямую трансляцию в фейсбуке.

По словам сотрудников, обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ допускает, что к скандальным записям может быть причастен журналист "1+1" Евгений Куксин.

В помещение, где проходит обыск, приехали несколько депутатов Верховной Рады, в том числе Александр Дубинский и Александр Куницкий.

Обновление. Телеканал "1+1" в своем заявлении заявил, что вечером 5 февраля в одном из его помещений был начат обыск, причины которого не известны.

"Мы можем только предположить, что обыск связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей деятельности", - говорится в заявлении.

Руководство телеканала также обратилось к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Надеемся, что они (аргументы, - ред.) достаточно «весомые» и связаны с вопросами нацбезопасности", - отмечается в заявлении.

В СБУ подтвердили проведение обысков и пояснили, что они не связаны с деятельностью телеканала, а "осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем".

"Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - заявили в СБУ и пообещали обнародовать подробности позже.

Обновление 22:13. Правоохранители проводят обыски в квартирах журналистов программы "Секретные материалы", которая выходит на канале "1+1", сообщает ТСН.

Отмечается, что правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева. До этого правоохранители обыскивали рабочие места данных журналистов.

Обновление 23:00. Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию, сообщает пресс-центр СБУ.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и управления государственной охраны. "Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 января в сеть выложили запись разговора премьера Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и главы Нацбанка Якова Смолия. Во время разговора Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов.

После СБУ открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьера. Подробнее читайте материал LB.ua "«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит".

Президент Зеленский 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

31 января ZN.UA со ссылкой на источники в МВД и СБУ сообщило, что ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, "выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов". По информации журналистов, силовики передали эту информацию уже на утро после "слива".