SkyUp запустит рейсы из Запорожья в Прагу

Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1,5 тыс. грн.

Украинская авиакомпания SkyUp с 29 марта запустит рейсы из Запорожья в Прагу (Чехия). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рейсы они будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1,465 тыс. грн.

Напомним, SkyUp в мае 2020 года запустит рейсы из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова в города Греции.

Раннее SkyUp начала продажу билетов на четыре новые маршрута в Италию из Киева и регионов. Рейсы будут летать в Ламецию-Терме, Бергамо, Болонью и Рим.