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В метро Киева снова отложили запуск интернета 4G

Решение смогут принять только после проведения необходимых регуляторных процедур.

В метро Киева снова отложили запуск интернета 4G
Фото: prykordonnya.info

В Киевском метрополитене снова отложили запуск 4G интернета.

Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы, передает 44.ua.

Глава комиссии Алексей Окопный заявил, что комиссия "двумя руками за интернет в метро", но решение смогут принять только после проведения необходимых регуляторных процедур.

"Проект решения является регуляторным актом, но в плане подготовки его не было. Если бы мы утвердили проект решения 5 февраля, к концу месяца документ бы попал на рассмотрение столичных депутатов", - пояснил Окопный.

На заседании также присутствовал помощник мэра Киева Максим Бахматов. Он пригласил операторов, провайдеров и руководителей коммунальных предприятий, Киевского метрополитена и "Киевпастранса" встретится с мэром Виталием Кличко и решить вопрос запуска 4G и вопрос с законом о его доступе.

Напомним, что над разработкой схемы внедрения сети 4G для ряда станций столичного метрополитена начали работать осенью прошлого года. КГГА провела переговоры с операторами мобильной сети Kyivstar, Vodafone, Lifecell и обязала КП “Киевский метрополитен” подготовить технические условия для нововведения. В реализации проекта принимала участие китайская компания Huawei, которая выиграла тендер на строительство 4G сети в Киеве.

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