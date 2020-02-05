Экс-боевик рассказал о дедовщине и мародерстве в "ДНР"

Мужчина был на стороне террористов с 2016 года.

В террористической организации «ДНР» практикуются дедовщина, жестокие наказания за проступки, а также мародерство. Об этом рассказал экс-боевик батальона «ДНР» «Спарта», которого СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию в рамках программы «Тебя ждут дома», пишет «Информационное сопротивление».

Разведывательный батальон «Спарта», входит в состав «ДНР», - отдельное вооружённое формирование, созданное 2014 году. Батальон террористов участвовал в боях под Славянском и за Донецкий аэропорт.

Как пишет ресурс, «N» (условное имя боевика) рассказал, что в Донецк он попал добровольно в августе 2016 года. Приехал из Славянска в гости к друзьям, часть которых уже воевала в разных подразделениях террористов, таких как «Спарта», «Сомали», «Сотка». Один из них предложил устроить «N» в «Спарту». В связи с финансовыми проблемами он согласился.

Из документов «N» сказали предоставить копию паспорта и анализы на ВИЧ, СПИД, гепатит, справку от нарколога и психиатра. Бойцу пообещали оклад в 16 тыс. российских рублей и возможность ходить в увольнения по необходимости.

Поначалу служба не была тяжелой, боевых заданий практически не было. Потом начались боевые задачи в районе Донецкого аэропорта.

Основная часть боевиков в «Спарте» - из РФ, у которых там жизнь не сложилась. Кто-то бежит от алиментов, у кого-то уголовная ответственность. «N» рассказал, что новобранцев привлекают разными методами. От банальных объявлений в соцсетях до циничного переманивания с других частей. Как говорит «N», не многие сейчас хотят идти в «Спарту» по множеству причин: от дедовщины до простреленных конечностей в виде наказания за проступки.

Экс-боевик привел в пример случай, когда в подвалах «Спарты» расстреляли двоих украинских военнопленных, которые потерялись в тумане. Причем они сдались без сопротивления, а их расстреляли во время допроса и просто умолчали.

«N» рассказал, что бойцы «Спарты» систематически получали гумпомощь, в том числе, и вооружение, а также занимались мародерством. Он добавил, что летом по указанию россиян боевики уничтожали камеры ОБСЕ, обстреливали украинские позиции в нарушение перемирия, принудительно оформляли паспорта «ДНР» и РФ.

Экс-боевик поделился, что на подконтрольную Украине территорию он попал благодаря программе «Тебя ждут дома». В виду большой разочарованности всем происходящем в «ДНР» решил вернуться в Украину и начать новую жизнь. «N» уточнил, что процесс вывода на подконтрольную территорию прошел тихо и спокойно, принимающая сторона проявила понимание и миролюбие.

Напомним, программа «Тебя ждут дома» была создана по инициативе СБУ. Уточняется, что по состоянию на начало 2020 года программой воспользовались около 400 человек.

В конце января СБУ сдался "министр угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игорь Ивакин. После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Благодаря разработанной спецоперации СБУ мужчина вернулся в мирные районы Украины. Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах причастности РФ к процессу оккупации.