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Загороднюк заявил, что призывать 18-летних в армию будут только по их письменному согласию

Это же касается и 19-летних юношей. 

Загороднюк заявил, что призывать 18-летних в армию будут только по их письменному согласию
Фото: dyvys.in

Министерство обороны Украины разослало в областные государственные администрации письма с рекомендациями относительно призывных кампаний в 2020 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Он подчеркнул, что призывать 18-и и 19-летних юношей будут по их согласию.  

"Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, их примут в ВСУ и другие воинские формирования. Это будет происходить исключительно по их письменному согласию", – сообщил министр.

Загороднюк отметил, что предоставление отсрочки для призыва парней 18-и и 19-и лет предусмотрено законом "О военной обязанности и военной службе".

Напомним, 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве в 2020 году. Призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Он будет проходить в шесть месяцев: в апреле-июне и октябре-декабре. Позднее Андрей Загороднюк сообщил, что весенний призыв еще пройдет по старым правилам.

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