В Украине в 2019 зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов

В Украине в прошлом году зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.
Официальную статистику за 2019 обнародовало Министерство юстиции.
Согласно сообщению ведомства в фейсбуке, всего за год зарегистрировали 237 858 браков и 38 472 развода.
Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), Днепропетровской (20,187) и Харьковской (16,834) областях.
В 2018 году Минюст сообщал о регистрации почти 229 тысяч браков и около 54 тысяч разводов.
Напомним, в 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.