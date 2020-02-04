В Украине в 2019 зарегистрировано в 6 раз больше браков, чем разводов

Всего за год зарегистрировали более 237 тысяч браков и почти 38,5 тысяч разводов.

В Украине в прошлом году зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.

Официальную статистику за 2019 обнародовало Министерство юстиции.

Согласно сообщению ведомства в фейсбуке, всего за год зарегистрировали 237 858 браков и 38 472 развода.

Фото: facebook.com/minjust.official

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), Днепропетровской (20,187) и Харьковской (16,834) областях.

В 2018 году Минюст сообщал о регистрации почти 229 тысяч браков и около 54 тысяч разводов.

Напомним, в 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.