​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяОбществоЖизнь

Freedom House: "Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму"

За решеткой оккупационных властей остаются 10 журналистов. 

Freedom House: "Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму"
Николай Семена

Россия сохраняет тотальный контроль над СМИ в Крыму, несмотря на освобождение журналиста Николая Семена. Об этом сообщили в организации Freedom House Ukraine.

"Fredoom House приветствует снятие судимости с Николая Семена. Это маленькая победа в защите свободы медиа в Крыму, потому что уголовные обвинения, выдвинутые против него четыре года назад, были полностью мотивированы его критическим осветлением незаконной аннексии Российской Федерацией. Но медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы", – сообщил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт. 

Он подчеркнул, что особенно жестоким наказаниям поддаются крымскотатарские журналисты. 

По данным организации, как минимум 10 журналистов и стримеров из Крыма остаются за решеткой, и большинство из них – крымские татары, связанные с правозащитным движением "Крымская солидарность". Это Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедеминов и Эрнес Аметов.

Напомним, журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" Николай Семена обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как "оправдание терроризма".

22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

В январе 2020 Железнодорожный суд Симферополя досрочно прекратил испытательный срок и снял с него судимость. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также