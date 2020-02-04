Freedom House: "Россия сохраняет тотальный контроль над медиа в Крыму"

Россия сохраняет тотальный контроль над СМИ в Крыму, несмотря на освобождение журналиста Николая Семена. Об этом сообщили в организации Freedom House Ukraine.

"Fredoom House приветствует снятие судимости с Николая Семена. Это маленькая победа в защите свободы медиа в Крыму, потому что уголовные обвинения, выдвинутые против него четыре года назад, были полностью мотивированы его критическим осветлением незаконной аннексии Российской Федерацией. Но медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы", – сообщил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

Он подчеркнул, что особенно жестоким наказаниям поддаются крымскотатарские журналисты.

По данным организации, как минимум 10 журналистов и стримеров из Крыма остаются за решеткой, и большинство из них – крымские татары, связанные с правозащитным движением "Крымская солидарность". Это Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедеминов и Эрнес Аметов.

Напомним, журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" Николай Семена обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как "оправдание терроризма".

22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

В январе 2020 Железнодорожный суд Симферополя досрочно прекратил испытательный срок и снял с него судимость.