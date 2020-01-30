НБУ: ВВП Украины вырос на 3,3% в 2019 году

В ближайшие годы темпы ускорятся, но не так сильно, как хотели в Кабмине.

Национальный банк оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3,3%.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", - говорится на сайте Нацбанка.

Премьер-министр Алексей Гончарук раньше говорил, что 2021-2024 годы будут периодом стремительного роста. Его целью был рост на 40% за пять лет.

Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

При этом основным двигателем экономического роста будет высокий уровень частного потребления и инвестиций. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.

Регулятор также верит, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Это должно увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве на родине, а не за границей.

Напомним, что в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.