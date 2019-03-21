Экономика Украины в 2018 году увеличилась на 3,3%

Темпы роста ВВП стали самыми большими с 2011 года.

Внутренний валовый продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 21 марта.

Номинальный ВВП в 2018 году составил 3,559 трлн гривен, а в расчете на одного человека - 84 190 гривен.

В первом квартале 2018 года ВВП вырос на 3,3%, во втором - на 3,8%, в третьем - на 2,8%, в четвертом - на 3,5%.

Экономика Украины показала самый большой рост за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.

Изменение реального ВВП (в % к предыдущему году)

Национальный банк предполагает, что в 2019 году темпы роста несколько замедлятся из-за жесткой монетарной политики, необходимой для замедления инфляции, и осторожной фискальной политики, связанной с пиковым погашением госдолга.