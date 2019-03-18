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От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав

Заболеваемость в западных областях снижается благодаря массовым прививкам.

От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
Фото: Depositphotos/belchonock.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 2146 новых случаев заболевания корью, один ребенок умер от осложнений, вызванных болезнью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Погибший ребенок - 9-летняя девочка из Ровенской области.

Всего с начала года в Украине заболели корью более 30 тыс. человек. С 1 февраля во Львовской и Винницкой областях отмечается снижение заболеваемости, благодаря "спецоперации по иммунизации": в прошлом месяце во Львовской области получили прививки более 19,6 тыс. школьников, в Винницкой - почти 12 тыс. человек.

В то же время в 6 регионах показатели заболеваемости растут: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также Киеве. В столице на прошлой неделе зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания.

Напомним, c начала года в Украине умерли от осложнений кори уже 11 человек. В 2018 году Украина поставила "антирекорд" по заболеваемости корью - за год вирусом переболели более 54 тыс. человек.

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