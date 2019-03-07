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ГлавнаяЭкономикаФинансы

Годовая инфляция замедлилась до 8,8%

Темпы роста цен продолжают снижаться.

Годовая инфляция замедлилась до 8,8%
Фото: Flickr НБУ

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2019 года замедлилась до 8,8% (год к году) по сравнению с 9,2% месяцем раньше.

Об этом сообщила в четверг Государственная служба статистика.

По сравнению с январем 2018 года цены выросли на 0,5% (базовая инфляция - 0,2%).

Больше всего в прошлом месяце выросли цены на овощи (6,6%) и фрукты (3,6%). Также Госстат зафиксировал подрождание проезда в железнодорожном (5,1%) и автомобильном транспорте (2,0%).

В январе-феврале инфляция составила 1,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2019 году инфляция замедлится до 6,3% благодаря жесткой монетарной политике и взвешенной фискальной политике, связанной с необходимостью погашать долги в 2019-2020 годах.

В 2018 году потребительская инфляция в Украине составила 9,8% (по сравнению с 13,7% в 2017 году), что стало самым низким уровнем за последние пять лет. 

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