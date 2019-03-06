Государство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro

За три спецразрешения выручили 141 млн гривен при стартовой цене 44,8 млн гривен.

Государственная служба геологии и недр Украины в среду провела первые аукционы по продаже лицензии на разведку и добычу нефти и газа на площадке "Prozorro.Продажи".

За три лицензии государство получит 141 млн гривен при общей стартовой цене 44,8 млн гривен.

20-летнее специальное разрешение на разработку Южно-Кобзовской площади в Харьковской области продали государственной "Укргаздобыче" за 30,949 млн гривен (стартовая цена - 9,6 млн гривен).

20-летняя лицензия на Свитанково-Логовскую площадь отошла ООО "Нафтогазсистемы" из ДТЭК Рината Ахметова за 85,001 млн гривен (стартовая цена - 17,7 млн гривен).

20-летняя лицензия на Дубровско-Радченковскую площадь в Полтавской области продана ООО "Нафтогазопромышленная геология" из Burisma Николая Злочевского за 25,100 млн гривен (стартовая цена - 17,5 млн гривен).

Напомним, в системе ProZorro.Продажи 6 декабря впервые объявлены аукционы по продаже лицензий на добычу полезных ископаемых. На первый раунд были вынесены 10 участков общей площадью 1,81 тыс. кв. км в шести областях. Девять лицензий - сквозные, то есть предусматривают разведку и добычу углеводородов на 20 лет, еще одна предусматривает разведку сроком 5 лет.