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НКРЭКУ утвердила постановление о внеплановых проверках облгазов в марте

Проверки предстоят 20 операторов ГРС, входящие в группу РГК.

НКРЭКУ утвердила постановление о внеплановых проверках облгазов в марте
Фото: kyivgaz.ua

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила постановление о проведении внеплановых проверок операторов газораспределительных систем из-за доначислений в платежках.

Соответствующее решение комиссия приняла во вторник.

Проверки предстоят Винницагазу, Волыньгазу, Днепрогазу, Днепропетровскгазу, Житомиргазу, Закарпатгазу, Запорожгазу, Ивано-Франковскгазу, Киевоблгазу, Криворожгазу, Львовгазу, Николаевгазу, Ровногазу, Сумыгазу, Тисменицагазу, Харьковгазу, Харьковгоргазу, Хмельницкгазу, Черновцыгазу и Черниговгазу.

Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

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Узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), однако счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. В результате происходят потери газа, однако они уже учтены НКРЭКУ при расчете тарифа.

Поэтому Нацкомиссия запретила выставлять платежки за газ с приведением к стандартным условиям.

В начале января 2019 года комиссия обратилась в Государственную регуляторную службу с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля.

Сейчас все 20 операторов ГРС, входящие в РГК, оспаривают запрет НКРЭКУ об осуществлении доначислений за приведение к стандартным условиям.

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