Ексголову правління колишньої компанії Фірташа звинуватили в незаконному нарахуванні собі премії

Бюро економічної безпеки вручило обвинувальний акт колишньому Голові Правління акціонерного товариства, яке забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
Про це ідеться у повідомленні БЕБ.
Слідством встановлено, що експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, видав необгрунтований наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць.
Таким чином він порушив норми статуту та положення про Наглядову раду акціонерного товариства, а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В результаті акціонерному товариству було завдано збитків в особливо великих розмірах, зазначає БЕБ.
Необгрунтованість рішення обвинуваченого підтверджується висновком Державної аудиторської служби України та низкою судових експертиз.
На підставі зібраних доказів колишній службовій особі акціонерного товариства повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт вручено підозрюваному.
- До великої війни структури Дмитра Фірташа фактично мали монополію на ринку блакитного палива для населення. Під його контролем перебували як облгази (тобто оператори газорозподільних мереж), так і газзбути (компанії-продавці блакитного палива).
- Ще у 2021 році ДБР порушило справу за фактом можливого заподіяння збитків на 1,488 млрд гривень “внаслідок безоплатної передачі в користування державним майном”. 3 червня Головне слідче управління ДБР провело одночасні обшуки в Міністерстві енергетики, НКРЕКП і 37 операторах газорозподільних систем.
- У травні 2022-го за клопотанням ДБР Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління Нафтогазу.
- Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру вже самому Дмитру Фірташу, а також двом керівникам ТОВ “РГК”, керівнику ТОВ “Йе Енергія” і п’ятьом очільникам облгазів – у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд гривень.
- Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?"