Ексголову правління колишньої компанії Фірташа звинуватили в незаконному нарахуванні собі премії

Бюро економічної безпеки вручило обвинувальний акт колишньому Голові Правління акціонерного товариства, яке забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Про це ідеться у повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, видав необгрунтований наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць.

Таким чином він порушив норми статуту та положення про Наглядову раду акціонерного товариства, а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В результаті акціонерному товариству було завдано збитків в особливо великих розмірах, зазначає БЕБ.

Необгрунтованість рішення обвинуваченого підтверджується висновком Державної аудиторської служби України та низкою судових експертиз.

На підставі зібраних доказів колишній службовій особі акціонерного товариства повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт вручено підозрюваному.