Україна та ЄБРР домовилися про реформу ринку капіталу

Мінфін, Мінекономіки, НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та ЄБРР підписали меморандум про розвиток інтегрованої інфраструктури ринку капіталу в Україні.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
Документ підписали 11 липня на полях Конференції з відновлення України в Римі. Сторони домовились про створення єдиної ринкової інфраструктури – від біржової торгівлі до клірингу та зберігання цінних паперів.
«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення економіки», – йдеться у спільній заяві.
Меморандум передбачає:
- створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
- участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
- залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
- запуск нової фондової біржі;
- оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.