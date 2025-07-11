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Україна та ЄБРР домовилися про реформу ринку капіталу

Сторони домовились про створення єдиної ринкової інфраструктури.

Україна та ЄБРР домовилися про реформу ринку капіталу
преставники України та ЄБРР
Фото: Мінфін

Мінфін, Мінекономіки, НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та ЄБРР підписали меморандум про розвиток інтегрованої інфраструктури ринку капіталу в Україні.

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Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Документ підписали 11 липня на полях Конференції з відновлення України в Римі. Сторони домовились про створення єдиної ринкової інфраструктури – від біржової торгівлі до клірингу та зберігання цінних паперів.

«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення економіки», – йдеться у спільній заяві.

Меморандум передбачає:

  • створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
  • участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
  • залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
  • запуск нової фондової біржі;
  • оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.
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