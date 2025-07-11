Україна та ЄБРР домовилися про реформу ринку капіталу

Мінфін, Мінекономіки, НБУ, Нацкомісія з цінних паперів та ЄБРР підписали меморандум про розвиток інтегрованої інфраструктури ринку капіталу в Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Документ підписали 11 липня на полях Конференції з відновлення України в Римі. Сторони домовились про створення єдиної ринкової інфраструктури – від біржової торгівлі до клірингу та зберігання цінних паперів.

«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення економіки», – йдеться у спільній заяві.

Меморандум передбачає: