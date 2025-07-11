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​ЄС оголосив грантовий конкурс на €1,5 млн для посилення ролі громадянського суспільства в Україні

Конкурс покликаний підтримати 8-15 проєктів, кожен з яких може бути профінансований на суму до 200 000 євро.

​ЄС оголосив грантовий конкурс на €1,5 млн для посилення ролі громадянського суспільства в Україні
Фото: Анна Стешенко

Під час Конференції з питань відновлення України в Римі ЄС та Україна оголосили про грантовий конкурс суму 1,5 мільйона євро в рамках флагманської ініціативи "Ukraine2EU – Програма підтримки інтеграції України в ЄС".

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Про це повідомила пресслужба ЄС. 

Кункурс стартує 1 серпня 2025. Він покликаний надати українським організаціям громадянського суспільства можливість безпосередньо зробити свій внесок у адаптацію України до законодавства ЄС та загалом у інтеграцію до Євросоюзу.

"Українці досягають величезного прогресу в реформах, спрямованих на вступ до ЄС...Ця ініціатива фінансуватиме пропозиції громадянського суспільства, щоб допомогти забезпечити, щоб вступ до ЄС залишався проєктом усього суспільства", – зазначила комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос. 

Конкурс покликаний підтримати 8-15 проєктів, кожен з яких може бути профінансований на суму до 200 000 євро (з оптимальною стелею 125 000 євро) та тривалістю до 24 місяців.

Він стосується широкого кола діяльності, включаючи адвокацію, громадські консультації та комунікації, аналіз та розробку законодавства, внесок у переговорні процеси та вступ до ЄС загалом, та інше.

У пріоритеті будуть пропозиції, що стосуються сільського господарства, промисловості, енергетики, вільного пересування робочої сили та навколишнього середовища (в межах Кластерів 2-5 інтеграції з ЄС). Пропозиції в рамках Кластера 1 (основи), та Кластера 6 (зовнішні відносини) також будуть прийнятними, якщо їх чітко обґрунтують. 

Прийом заявок проходитиме у два етапи. Концептуальні подання слід надати до 1 вересня 2025. Кандидатам, яких оберуть, запропонують подати повні пропозиції. Очікується, що відібрані проєкти розпочнуться у грудні 2025 року або січні 2026 року.

  • Програма Ukraine2EU – це флагманська ініціатива Євросоюзу, розроблена для допомоги Україні в успішному завершенні процесу вступу до ЄС та підготовці до членства в ЄС. Вона реалізується Литовським центральним агентством з управління проектами (CPVA) та співфінансується Європейською Комісією, Данією, Литвою та Швецією.
  • Євросоюз запустив програму на початку квітня цього року. 
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