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Нідерланди виділять ще 30 млн євро на відбудову України через Ukraine Partnership Facility

Нідерландські компанії зможуть активніше відновлювати Україну у сферах  водопостачання, охорони здоров'я, сільського господарства та відновлюваних джерел енергії.

Нідерланди виділять ще 30 млн євро на відбудову України через Ukraine Partnership Facility
Юлія Свириденко, ілюстративне фото
Фото: Юлія Свириденко/facebook

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про надання додаткового фінансування розміром 30 млн євро в межах програми Ukraine Partnership Facility (UPF).

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Як повідомили у Мінекономіки, ця програма діє за підтримки Нідерландської агенції з питань підприємництва й допомагає залучати голландський бізнес до проєктів з відновлення України.

Меморандум підписали за участі першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа у Римі під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025).

Як зазначив Каспар Велдкамп, завдяки UPF нідерландські компанії зможуть більш активно брати участь у відновленні України в тих сферах, де вони мають досвід: водопостачання, охорона здоров'я, сільське господарство та відновлювані джерела енергії.

Крім цього, Україна запропонувала Нідерландам спростити участь українських компаній у виставках і бізнес-заходах. Зокрема вихід на ринок агропродукції, легкої промисловості та ІТ-послуг. Також обговорили розвиток портів, систем зрошення і водного управління. Україна запропонувала укласти технічні угоди про співпрацю в сфері медицини та реабілітації, зокрема через обміни між медичними закладами.

"Нідерланди вже довели, що є надійним партнером України. Сьогоднішня зустріч — ще один крок до глибшої співпраці у сферах енергетики, торгівлі, медицини й інфраструктури. Ми відкриті до створення нових історій успіху разом із голландським бізнесом", – наголосила Свириденко.

Також міністерка закликала Нідерланди підтримати 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії, зокрема обмеження в енергетичному та фінансовому секторах і створення Міжнародної компенсаційної комісії для виплат жертвам російської агресії.

Ukraine Partnership Facility – грантова програма, яка фінансує міжнародні компанії та організації, що беруть участь у відновленні України. Сфери: вода, охорона здоров’я, сільське господарство.

Нідерланди є одним із десяти найбільших торговельних партнерів України в ЄС. У 2024 році товарообіг склав $2,9 млрд (+15%), у 2025 році за січень–квітень – $955,7 млн (+6%). Український експорт до Нідерландів зріс на третину.
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