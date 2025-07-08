Експрезидента та бухгалтера МАУ підозрюють в ухиленні від сплати 344 млн гривень податків

У цій справі за ухвалою слідчого судді заарештували 7 літаків вартістю 40 млн доларів.

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому керівнику та колишньому головному бухгалтеру української авіакомпанії в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайтах БЕБ та Офісу генерального прокурора.

За даними з відкритих джерел, йдеться про авіакомпанію МАУ (Міжнародні авіалінії України).

За даними слідства, компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017–2022 років складала понад 3,4 млрд грн.

Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво авіакомпанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.

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"Проте детективи встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків", - наголосили в БЕБ.

Експосадовцям повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Крім того, за ухвалою слідчого судді, детективи БЕБ заарештували 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Зокрема 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість - 40 млн доларів США.