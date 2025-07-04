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Хто тисне на авіакомпанію «Українські вертольоти» і чому ветерани, які стали на її захист, одразу звертаються до Президента? Реклама

Захисники, яким авіакомпанія надає підтримку, та працівники авіакомпанії «Українські вертольоти» колективно звертаються до Президента України із відкритим листом.

Хто тисне на авіакомпанію «Українські вертольоти» і чому ветерани, які стали на її захист, одразу звертаються до Президента?

Ветерани, військовослужбовці, офіційні опікуни дітей-сиріт та члени родин загиблих Захисників, яким авіакомпанія надає підтримку, та працівники авіакомпанії «Українські вертольоти» колективно звертаються до Президента України із відкритим листом.

Як зазначив ветеран, начальник відділу авіаційно-технічного постачання та організації ремонту авіаційно-технічного майна технічного департаменту авіакомпанії «Українські вертольоти» Євгеній Тимошенко, спонукало зібрати ініціативну групу та написати звернення до Президента не лише обурення ситуацією з авіакомпанію, а й підтримка від військових, що вони почали надсилати у відео з передової. А причиною звернення до гаранта Конституції України став політичний тиск, який відчуває на собі весь колектив протягом трьох з половиною років.

Як виявилось, цей тиск міг бути спровокований з боку нардепа Федора Веніславського.

«16 та 17 червня 2025 року, вийшли інформаційні матеріали з метою дискредитації ділової репутації авіакомпанії, де єдиним коментатором був народний депутат України Федір Веніславський. Він не приховуючи говорив, що особисто займався питанням авіакомпанії. Без будь-яких думок, що це — зловживання владою», — йдеться у зверненні.

Ситуація потребує особливої уваги. У нападках вбачають перешкоджання продуктивній діяльності та намір доведення до банкрутства і зрештою — захоплення управління авіакомпанією. 

Раніше інструментом негативно впливати на діяльність приватної авіакомпанії були суди — за всіма позовами, за всіма відкритими провадженнями авіакомпанія успішно відстояла себе. Має на руках відповідні рішення, у тому числі Верховного суду України. Зараз нова хвиля — інформаційна — наклеп в медіа б'є по репутації.

У залі, де відбулась зустріч і де збирали перші підписи під зверненням, показали одне з таких відеозвернень зі словами підтримки від 157-го батальйону 118-ї бригади ТрО.

«Якби не авіакомпанія «Українські вертольоти», у нас не було би буса та п’яти дронів, які авіакомпанія передала крайній раз. І це означає, що виконувати свої обов'язки нам було набагато складніше. А тепер уявіть, що цю авіакомпанію, яка ще й є в списку лідерів за розмірами податків відрахованих до бюджету України звинувачують у наявності якось російського сліду. От як ми маємо на таке реагувати? Давайте кожен буде займатись своїм! Ми тут будемо воювати з ворогом, у ви у тилу шукайте якомога більше способів допомагати нам. А не шукайте ворогів серед своїх же. Бо Україна у нас всіх одна», — звертаються військовослужбовці на відео.

Відкритий лист закликає гаранта конституції:

● особисто втрутитись та показати принципову позицію у питанні захисту авіакомпанії «Українські вертольоти»,

● дати політичну та публічну оцінку будь-яким формам рейдерства чи свавілля щодо підприємців, які працюють чесно та підтримують військо,

● доручити компетентним органам дати оцінку діям народного депутата Федора Веніславського.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» допомагає армії з 2014 року, а від початку повномасштабного вторгнення вже надала благодійної допомоги на загальну суму понад 278,92 млн грн, з яких 193,52 млн грн — саме на потреби армії. За період від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну приватне товариство сплатило понад 1 млрд грн податків до держбюджету, в тому числі 914 млн грн податків і зборів, що стосуються заробітної плати.

«Маємо надію, що після нашого звернення такі веніславські будуть поводити себе менш нахабно і зухвало», — пишуть автори у листі. Його повний текст уже опубліковано на офіційному сайті авіакомпанії.

Звернення захисників: 

Звернення співробітників авіакомпанії «Українські вертольоти»:
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