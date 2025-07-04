Хто тисне на авіакомпанію «Українські вертольоти» і чому ветерани, які стали на її захист, одразу звертаються до Президента?

Ветерани, військовослужбовці, офіційні опікуни дітей-сиріт та члени родин загиблих Захисників, яким авіакомпанія надає підтримку, та працівники авіакомпанії «Українські вертольоти» колективно звертаються до Президента України із відкритим листом.

Як зазначив ветеран, начальник відділу авіаційно-технічного постачання та організації ремонту авіаційно-технічного майна технічного департаменту авіакомпанії «Українські вертольоти» Євгеній Тимошенко, спонукало зібрати ініціативну групу та написати звернення до Президента не лише обурення ситуацією з авіакомпанію, а й підтримка від військових, що вони почали надсилати у відео з передової. А причиною звернення до гаранта Конституції України став політичний тиск, який відчуває на собі весь колектив протягом трьох з половиною років.

Як виявилось, цей тиск міг бути спровокований з боку нардепа Федора Веніславського.

«16 та 17 червня 2025 року, вийшли інформаційні матеріали з метою дискредитації ділової репутації авіакомпанії, де єдиним коментатором був народний депутат України Федір Веніславський. Він не приховуючи говорив, що особисто займався питанням авіакомпанії. Без будь-яких думок, що це — зловживання владою», — йдеться у зверненні.

Ситуація потребує особливої уваги. У нападках вбачають перешкоджання продуктивній діяльності та намір доведення до банкрутства і зрештою — захоплення управління авіакомпанією.

Раніше інструментом негативно впливати на діяльність приватної авіакомпанії були суди — за всіма позовами, за всіма відкритими провадженнями авіакомпанія успішно відстояла себе. Має на руках відповідні рішення, у тому числі Верховного суду України. Зараз нова хвиля — інформаційна — наклеп в медіа б'є по репутації.

У залі, де відбулась зустріч і де збирали перші підписи під зверненням, показали одне з таких відеозвернень зі словами підтримки від 157-го батальйону 118-ї бригади ТрО.

«Якби не авіакомпанія «Українські вертольоти», у нас не було би буса та п’яти дронів, які авіакомпанія передала крайній раз. І це означає, що виконувати свої обов'язки нам було набагато складніше. А тепер уявіть, що цю авіакомпанію, яка ще й є в списку лідерів за розмірами податків відрахованих до бюджету України звинувачують у наявності якось російського сліду. От як ми маємо на таке реагувати? Давайте кожен буде займатись своїм! Ми тут будемо воювати з ворогом, у ви у тилу шукайте якомога більше способів допомагати нам. А не шукайте ворогів серед своїх же. Бо Україна у нас всіх одна», — звертаються військовослужбовці на відео.

Відкритий лист закликає гаранта конституції:

● особисто втрутитись та показати принципову позицію у питанні захисту авіакомпанії «Українські вертольоти»,

● дати політичну та публічну оцінку будь-яким формам рейдерства чи свавілля щодо підприємців, які працюють чесно та підтримують військо,

● доручити компетентним органам дати оцінку діям народного депутата Федора Веніславського.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» допомагає армії з 2014 року, а від початку повномасштабного вторгнення вже надала благодійної допомоги на загальну суму понад 278,92 млн грн, з яких 193,52 млн грн — саме на потреби армії. За період від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну приватне товариство сплатило понад 1 млрд грн податків до держбюджету, в тому числі 914 млн грн податків і зборів, що стосуються заробітної плати.

«Маємо надію, що після нашого звернення такі веніславські будуть поводити себе менш нахабно і зухвало», — пишуть автори у листі. Його повний текст уже опубліковано на офіційному сайті авіакомпанії.

Звернення захисників:

Звернення співробітників авіакомпанії «Українські вертольоти»: