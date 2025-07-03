Україна отримала від ЄС 76 млн євро на будівництво євроколії Львів–Польща

Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою, заявив Кулеба.

ЄС ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).

«Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм», - додав Кулеба.