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Україна отримала від ЄС 76 млн євро на будівництво євроколії Львів–Польща

Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою, заявив Кулеба.

Україна отримала від ЄС 76 млн євро на будівництво євроколії Львів–Польща
Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

ЄС ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).

«Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм», - додав Кулеба.

  • У 2023 році Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу.
  • Основний висновок дослідження полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм.
  • Тим часом будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.
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