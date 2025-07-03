Україна отримала від ЄС 76 млн євро на будівництво євроколії Львів–Польща

ЄС ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).
«Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм», - додав Кулеба.
- У 2023 році Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу.
- Основний висновок дослідження полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм.
- Тим часом будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.