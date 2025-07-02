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Курс євро наблизився до 50 гривень, один банк вже продає по курсу 50,164 грн, - ЗМІ

Напередодні НБУ встановив курс валют на рівні 1 євро - 49,40 грн та 1 долар США - 41,81 грн.

Курс євро наблизився до 50 гривень, один банк вже продає по курсу 50,164 грн, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Поки офіційний курс гривні до євро сягнув рівня 49,40 грн, комерційний курс у банках наближається до рівня 50 гривень за євро. Зокрема, "Райффайзен Банк" 2 липня продає європейську валюту за оплати карткою уже по курсу 50,164 за одиницю.

Про це повідомляє "ZN" із посиланням на курси валют у різних банках.

Напередодні НБУ встановив курс валют на 2 липня 2025 року на рівні 1 євро - 49,40 грн та 1 долар США - 41,81 грн.

Найбільші державні банки "Приватбанк" та "Ощадбанк" продають євро сьогодні за курсом 49,75 та 49, 80 гривень відповідно.

ПУМБ продає євро за ціною 49,60 гривень, а OTP Bank по 49,850 гривень.

Популярний monobank встановив курс на рівні 49,050 при покупці банком євро та 49,739 в разі продажу валюти клієнтам.
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