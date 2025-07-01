Газу досі замало. Україна шукає мільярди на імпорт і готується до нових російських атак

Чи буде дефіцит газу взимку
Україні доведеться імпортувати 4,6 млрд кубів газу, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Цей обсяг має покрити як потреби бізнесу та населення, так і створити додатковий резерв. Скажімо, на потреби газової генерації електроенергії.
Очевидно, що наступний опалювальний сезон Україна не зможе прожити лише на внутрішньому видобутку блакитного палива. Головна причина — російська удари, Кремль посилив атаки по родовищах взимку та навесні. На піку обстрілів видобуток газу скорочувався на 40%. Відновлення деяких об'єктів триває й досі, а росіяни можуть знову вдарити по газовому видобутку.
Потенційний дефіцит газу в наступному опалювальному сезоні у Міненерго назвали «медійною дезінформаційною кампанією» і пообіцяли, що пального взимку буде вдосталь.
«Законтрактовано 2,9 млрд кубометрів імпортного газу, який буде закачано у сховища. Ці контракти підтверджені фінансово», — сказав Герман Галущенко.
За даними уряду, у травні цього року Україна закачала у підземні сховища у півтора раза більше газу, ніж торік. А втім, Кабінет міністрів досі не озвучив, скільки ж саме газу планують накопичити до 1 листопада. У минулі роки ці показники завжди були публічними.
«Наш центр оцінює мінімальну потребу у рівні заповненості підземних сховищ у 13 млрд кубометрів газу. Це мінімально, краще мати ще плюс 1,5-2 млрд. Тому що скоріше за все російські атаки на нашу газову інфраструктуру можуть продовжатися взимку. Це вимагатиме більшого запасу», — переконаний генеральний менеджер у галузі розвитку ринків аналітичного центру DIXI GROUP Андрій Урста.
У травні найбільше газу Україна закачала з Угорщини — майже 10 млн кубів на добу. До речі, це найдешевший маршрут. Значні обсяги постачання також були з Польщі (майже 6 млн кубів на добу).
Держава має усіх технічні можливості прискорити імпорт газу. З 1 липня Україна та Польща домовилися подвоїти пропускну спроможність для прокачування палива через кордон. Це дозволить постачати газ з польських терміналів СПГ, а також отримувати пальне зі Скандинавії, зокрема, через газогін «Baltic Pipe».
У липні Україна отримає перші партії газу з Греції. Йдеться про постачання Трансбалканським коридором. Попит на цей маршрут поки мінімальний: заповненість труби лише на 5%.
Втім головна проблема підготовки до наступного опалювального сезону не шляхи постачання, а фінанси. Купити газ на європейському ринку нескладно: ціни знижуються, дефіциту немає.
На імпорт газу державі потрібно приблизно 2 млрд євро, порахували аналітики Центру Разумкова. Понад 400 мільйонів грантів та кредитів Україна отримала від уряду Норвегії та Європейського банку реконструкції та розвитку. «Нафтогаз» веде переговори з міжнародними партнерами, щоби ще отримати приблизно мільярд євро. Де взяти решту суми поки невідомо.
В Україні дорожче, ніж у Євросоюзі
Газ на європейському ринку почав стрімко дешевшати. Скажімо, на нідерландському хабі TTF ціна складає приблизно 17-20 грн за кубометр. Вартість знизилася до рівня квітня, коли попит на пальне був значно меншим.
Причин для падіння цін є кілька. Ринок добре забезпечений трубопровідним газом, який здебільшого постачає Норвегія. Не виникає перебоїв зі скрапленим пальним: LNG танкери вчасно заходять у європейські термінали. Позитивно вплинуло на ціну і перемир'я між Ізраїлем та Іраном.
Натомість на українському ринку ситуація протилежна: газ дорожчає.У окремі дні ціна перетинає позначку у 30 грн за кубометр. Йдеться про торги, де скуповується бізнес; для населення тарифи залишаються стабільними.
За місяць ціни на газ рекордно злетіли — аж на 60%. Востаннє так дорого було ще восени 2022 року.
Причин для подорожчання газу в Україні кілька. По-перше, на ринку підвищений попит, за пальне конкурують і бізнес, і держава. По-друге, деякі державні видобувники перестали продавати газ на конкурентних торгах і спрямовують його на потреби населення. Йдеться про щонайменше дві компанії «Укрнафту» та «Укрнафтобуріння».
«Така різниця у ціні створює можливість для нарощування імпорту газу, який зараз нам так потрібен. Особливо для приватних трейдерів, тому що з'явилася маржа. Ціна в Україні достатньо зросла, щоб ці поставки були прибутковими», — зазначив Андрій Урста.
«Нафтогаз» полює на російські активи
Міжнародний арбітраж у Цюриху став на бік України і постановив стягнути з Росії майже 1,4 млрд доларів. Заплатити таку суму має «Газпром». Справа стосується подій ще 2019-2022 рр., коли росіяни завдали збитків «Нафтогазу». Москва не доплатила кошти за транзит газу. Тоді Росія грубо порушила умови контракту, де був зафіксований принцип «качай або плати».
В угоді сторони прописали точні обсяги газу, який росіяни мали постачати територією України. Оплата за прокачування була гарантованою і не могла змінюватися. Але росіяни зменшили постачання і разом з тим відмовитися платити повну суму, це і стало підставою для позову.
«У разі відмови Газпрому виконати рішення добровільно, Нафтогаз розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії», — зазначили у компанії.
Росіяни відмовляються йти на співпрацю, це означає, що Україні доведеться полювати на активи «Газпрому» у європейських країна.
Держава потребує цих коштів, теоретично їх можна було б витратити на закупівлю газу. Але процес ідентифікації, арешту та продажу майна може тривати місяцями, якщо не роками.
Скажімо, росіяни володіють половиною акцій підприємства «Молдовагаз», ще майже 14% компанії контролює самопроголошена влада сепаратистського Придністров'я і лише понад 35% перебувають у власності уряду Молдови. Це регулярно створює проблеми для Кишинева, адже росіяни вкупі зі своїми посіпаками контролюють усі процеси у «Молдовагазі». Втім передача цих активів «Нафтогазу» радше вирішить проблеми для молдовської влади, ніж якимось чином допоможе Києву.
«Я вважаю, що Молдова має бути зацікавлена у передачі цих активів «Нафтогазу». З ким краще працювати: з росіянами чи українцями? Звісно, з Україною. Крім власності на майно, Газпром призначає свої людей на керівні посади і таким чином блокує будь-які зміни у компанії», — розповів фахівець енергетичної галузі Серджіу Тофілат.
Це не перша справа, де Україна намагається стягнути компенсацію з Росії. У процесі виконання досі залишається інше арбітражне рішення. Суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 5 млрд доларів. Це компенсація за незаконне захоплення активів компанії під час окупації росіянами у Криму. Успіхи є: Україна зуміла розшукати майно «Газпрому» у Франції та Фінляндії. Про які суми йдеться і коли зможемо їх отримати — в уряді не кажуть.
Стягнути компенсацію з «Газпрому» важко ще й через те, що російська компанія фігурує у десятках інших рішень. І отримати з неї компенсації намагаються різні країни. Тобто між державами розпочалося змагання, хто хуткіше відшукає активи і зможе їх забрати.
А майна та активів у Європі у колись російського газового монополіста залишилося не так вже й багато. За підсумками 2024 року «Газпром» зазнав колосальних збитків — приблизно 13 млрд доларів. Компанія закрила практично всі закордонні офіси і скоротити близько половини персоналу.