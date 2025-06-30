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Уряд подав до Ради зміни до бюджету: ще понад 412 млрд на оборону, зокрема гроші з гральних ліцензій – на придбання техніки

Також уряд пропонує передати кошти для оплати харчування школярів початкових класів в усіх областях. 

Уряд подав до Ради зміни до бюджету: ще понад 412 млрд на оборону, зокрема гроші з гральних ліцензій – на придбання техніки
Засідання кабміну 13 вересня 2024 року
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради доопрацьовані зміни до бюджету-2025. Видатки запропонували збільшити на 449,8 млрд гривень, повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. 

З цих коштів 412,4 млрд передбачили на оборону. Зокрема 215,9 млрд – на придбання озброєння і техніки. 

Також:

  • 18,1 млрд грн – на збільшення резервного фонду
  • 4,6 млрд грн – на фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях
  • 3,4 млрд грн – на нову програму Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень
  • 3,1 млрд грн – на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфанних захворювань, гемофілії
  • 2,77 млрд грн – на збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри)
  • 1,5 млрд грн – на субвенцію місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей
  • 1,16 млрд грн – на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),
  • 0,8 млрд грн – на продовження створення Національного військового меморіального кладовища
  • 0,65 млрд  грн – Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

Також збалансували ОВДП і перевиконання доходів:

  • 184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів від ОВДП
  • 147,5 млрд грн – перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу йдеться про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів, також НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось)
  • 65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП
  • 46,7 млрд грн – зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) – за рахунок курсу валют і реструктуризацій
  • 3 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів
  • 2,6 млрд грн – скорочення інших видатків (зокрема скорочення на 900 млн грн з програми "помічник ветерана" через зміну підходів до підтримки ветеранів.

"Також з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку. Ці гроші ВЖЕ враховані в +412,4 млрд грн, просто зафіксували в тексті. Крім того, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах", – повідомила Підласа.
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