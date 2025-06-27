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Bloomberg: обсяги експорту російського пального у червні скоротилися до найнижчого рівня

Удари дронів на початку цього року могли вплинути на збільшення термінів обробки як для первинних, так і для вторинних установок.

Bloomberg: обсяги експорту російського пального у червні скоротилися до найнижчого рівня
Транспортування пального залізницею

Експорт нафтопродуктів з Росії в червні впав до найнижчого рівня за вісім місяців на тлі тривалої роботи нафтопереробних заводів, які постачають пальне до балтійських портів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd, морські поставки очищеного палива за перші 20 днів червня склали 2 мільйони барелів на день. 

Це найнижчий місячний показник з жовтня та на 8% менше порівняно з попереднім місяцем та червнем минулого року. Потоки з балтійських портів зафіксували найрізкіше падіння – понад 15% порівняно з травневими рівнями.

Ринок уважно стежить за потоками російської морської нафти, щоб оцінити її виробництво з моменту засекречення офіційних даних. Відтік сирої нафти знизився до найнижчого рівня з середини квітня через перебої, пов'язані з технічним обслуговуванням, у ключовому тихоокеанському порту, що посилювалося зниженням поставок з Балтики. 

Водночас видання зазначає, що темпи переробки нафти у Росії зросли цього місяця, оскільки нафтопереробні заводи завершують сезонне технічне обслуговування. Однак обсяги, доступні для експорту, можуть бути обмежені урядовими ініціативами щодо збільшення запасів для задоволення зростаючого внутрішнього попиту на паливо.

Експорт дизельного палива здебільшого залишився незмінним, тоді як усіх інших основних видів палива – різко скоротився. Більша частина зниження потоків палива була зосереджена в балтійських портах.

"Удари дронів на початку цього року могли вплинути на збільшення термінів обробки як для первинних, так і для вторинних установок", – зазначає ринковий аналітик Vortexa Мік Страутманн.

За його словами, різке збільшення потоків вакуумного газойлю з Усть-Луги на Балтійському морі, сировини, що використовується у вторинних установках, таких як установки флюїд-каталітичного крекінгу, свідчить про серйозніші перебої в роботі нижчих установок у регіоні.

Експорт дизельного палива та газойлю у червні зріс на 1% порівняно з попереднім місяцем, до приблизно 1 мільйона барелів на день. Більша частка цього експорту надходить з порту Новоросійськ на Чорному морі, і значна частина цих додаткових поставок прямує до Туреччини, сказав Страутманн.
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