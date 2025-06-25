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Уряд виділив 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики

Мова йде, зокрема, про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії.

Уряд виділив 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики
Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах, повідомив під час засідання Кабміну Денис Шмигаль.

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Мова йде про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.

Найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України.
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