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Галущенко заявив, що Росія відновила атаки на енергетику України

Поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.

Галущенко заявив, що Росія відновила атаки на енергетику України
Фото: Міністерство енергетики у Facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко під час “Години запитань до уряду” у парламенті заявив, що Росія минулого тижня відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України, передає РБК-Україна. 

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Галущенко зазначив, що зараз енергосистема працює в стабільному режимі, що відчувають споживачі.

“Але, безумовно, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах", – сказав він.

Зазначимо, що міністр енергетики також заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні. Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”. Він назвав це неправдою.

Також Галущенко повідомив, що проєкт закупівлі в Болгарії блоків для Хмельницької АЕС не скасований. Більш того, за словами Галущенка, процес інтенсифікувався.
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