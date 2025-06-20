Галущенко заявив, що Росія відновила атаки на енергетику України

Поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час “Години запитань до уряду” у парламенті заявив, що Росія минулого тижня відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України, передає РБК-Україна.

Галущенко зазначив, що зараз енергосистема працює в стабільному режимі, що відчувають споживачі.

“Але, безумовно, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах", – сказав він.

Зазначимо, що міністр енергетики також заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні. Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”. Він назвав це неправдою.

Також Галущенко повідомив, що проєкт закупівлі в Болгарії блоків для Хмельницької АЕС не скасований. Більш того, за словами Галущенка, процес інтенсифікувався.