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На прикордонному переході "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух

Обмеження діятимуть до 25 червня. 

На прикордонному переході "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух
Пункт прокуску
Фото: ДПСУ

Із 19 по 25 червня 2025 року на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

Як повідомили у Державній митнійслужбі, про це попередили у Міхаловецькій митниці. 

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Словацькі митники інформують, що у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений. 

Тому просять водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують. 

У ДМС пропонують людям скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке – Ужгород" або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою – Чоп" згідно з чинним розкладом руху залізниць.
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