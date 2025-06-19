На прикордонному переході "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух

Із 19 по 25 червня 2025 року на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля – Малий Березний" тимчасово обмежать рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

Як повідомили у Державній митнійслужбі, про це попередили у Міхаловецькій митниці.

Словацькі митники інформують, що у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Тому просять водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.

У ДМС пропонують людям скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке – Ужгород" або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою – Чоп" згідно з чинним розкладом руху залізниць.