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​​Естонія закупила нові позашляховики для охорони кордону з Росією, а старі віддасть Україні

90% коштів на закупівлю виділено із бюджету ЄС. 

​​Естонія закупила нові позашляховики для охорони кордону з Росією, а старі віддасть Україні
Фото: ERR

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії придбав 20 сучасних позашляховиків загальною вартістю €2 мільйони для патрулювання контрольної лінії на естонсько-російському кордоні та участі в операціях Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Про це повідомляє ERR

Вартість одного позашляховика з додатковим обладнанням - близько €100 тисяч. 90% коштів на закупівлю виділено із бюджету ЄС. 

Зазначається, що частину старих позашляховиків, придатних до експлуатації, передадуть Україні.

За словами представників відомства, покращення дорожньої інфраструктури на східному кордоні дозволило зробити акцент саме на технологічних оновленнях у нових автомобілях.

Раніше Міністерство оборони Естонії повідомило про постачання додаткових артилерійських боєприпасів в Україну.
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