Трамп вимагає від Ірану "безумовної капітуляції"

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп оприлюднив низку заяв, які свідчать про перехід до більш жорсткої риторики в питанні війни між Ізраїлем та Іраном.

Господар Білого дому спершу похвалився тим, що США та Ізраїль "мають повний контроль над іранським небом" завдяки певним "пристроям" американської розробки, які переважили "хороше іранське захисне обладнання".

Згодом Трамп перейшов до погроз на адресу "верховного лідера" Ірану аятоли Алі Хаменеї, стверджуючи, що Вашингтону відомо про його місце перебування, тож він "легка мішень" - але поки ліквідовувати його не будуть, хоча "терпець уривається".

Зрештою республіканець виклав допис, у якому великими літерами закликає Іран до "безумовної капітуляції".