Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
ГоловнаСвіт

Трамп вимагає від Ірану "безумовної капітуляції"

Президент США різко загострив риторику проти Тегерана.

Трамп вимагає від Ірану "безумовної капітуляції"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп оприлюднив низку заяв, які свідчать про перехід до більш жорсткої риторики в питанні війни між Ізраїлем та Іраном.

Господар Білого дому спершу похвалився тим, що США та Ізраїль "мають повний контроль над іранським небом" завдяки певним "пристроям" американської розробки, які переважили "хороше іранське захисне обладнання".

Згодом Трамп перейшов до погроз на адресу "верховного лідера" Ірану аятоли Алі Хаменеї, стверджуючи, що Вашингтону відомо про його місце перебування, тож він "легка мішень" - але поки ліквідовувати його не будуть, хоча "терпець уривається".

Зрештою республіканець виклав допис, у якому великими літерами закликає Іран до "безумовної капітуляції".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies