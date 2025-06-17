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Єврокомісія пропонує включити Україну до зони безкоштовного роумінгу з 2026 року

Українці зможуть користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом у 27 країнах Євросоюзу без додаткових витрат. 

Єврокомісія пропонує включити Україну до зони безкоштовного роумінгу з 2026 року
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Фото: Global Office

Європейська комісія запропонувала інтегрувати Україну до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року. 

Про це йдеться на сайті ЄК.

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Після набрання чинності українці зможуть користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом у 27 країнах Євросоюзу без додаткових витрат. Такі ж умови отримають громадяни ЄС, які перебуватимуть в Україні.

«Ми хочемо, щоб українські громадяни залишались на зв’язку з близькими в ЄС і вдома. Тому ми пропонуємо, щоб Україна приєдналася до нашої роумінгової родини», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це буде перша сфера, у якій ЄС застосує принцип внутрішнього ринку до України. За умовами ініціативи, оператори повинні надавати послуги у роумінгу за тими ж тарифами, що й у країні реєстрації абонента, без зниження якості зв’язку. Також буде забезпечено безкоштовний доступ до служб екстреної допомоги.

Дія чинної добровільної домовленості між операторами ЄС і України буде продовжена до 31 грудня 2025 року. Це дозволить зберегти пільговий режим для абонентів на перехідний період.

Пропозицію Єврокомісії передали на розгляд Ради ЄС. У разі затвердження Україна офіційно приєднається до зони «Роумінг як вдома» з 1 січня 2026 року.

  • У квітні цього року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12150, який наближає український телекомунікаційний ринок до європейських стандартів і розширює повноваження національного телеком-регулятора — НКЕК. Це завершальний законодавчий етап на шляху до єдиної роумінгової зони з ЄС.
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