Єврокомісія пропонує приєднати Україну до зони безплатного роумінгу з 2026 року

Європейська комісія має намір запропонувати приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року, передає «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, Комісія поінформувала міністрів про стан процесу інтеграції України та Молдови до зони, яка дозволяє громадянам ЄС користуватися мобільним зв'язком у межах Євросоюзу без додаткових платежів.
Єврокомісія має незабаром запропонувати оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.
Також зазначено, що аналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.
- Ще у 2022 році президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
- У червні 2024-го Володимир Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома".