Єврокомісія пропонує приєднати Україну до зони безплатного роумінгу з 2026 року

Ааналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.

Європейська комісія має намір запропонувати приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, Комісія поінформувала міністрів про стан процесу інтеграції України та Молдови до зони, яка дозволяє громадянам ЄС користуватися мобільним зв'язком у межах Євросоюзу без додаткових платежів.

Єврокомісія має незабаром запропонувати оцінку та пропозицію, які можуть призвести до приєднання України до зони "роумінг як вдома" з 2026 року.

Також зазначено, що аналогічну пропозицію можуть представити найближчим часом і щодо Молдови.